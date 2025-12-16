وسط مقاطعة الحكام.. دوري نجوم العراق يستأنف السبت المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء، موعد استئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم، ابتداءً من الجولة الثامنة، الأسبوع المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لدوري نجوم العراق، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي، تم تحديده موعداً لاستئناف منافسات دوري نجوم العراق في جولته الثامنة.

وأضاف أن المنافسات ستنطلق وفق ما تم التحضير له مسبقاً وبحسب منهج لا ليغا، مبيناً أن الدوري يسير بشكل أصولي ووفق السياقات المعتمدة.

وأوضح الخرساني، أن اللجنة أخذت بنظر الاعتبار مشاركات المنتخبات الوطنية، بما فيها المنتخب الوطني الأول، مؤكداً عدم وجود مخاوف من تأخر سير المنافسات.

وأشار إلى أن النظام ذاته سيُتبع في الجولات المقبلة، كما هو مثبت في كراس الدوري الذي وُضع قبل انطلاق البطولة، مبيناً أن الاتحاد، سواء في حال تأهل المنتخب لكأس العالم أو عدم تأهله فإن النظام سيبقى ثابتاً والدوري مستمراً، وأنه في حال حدوث ضغط بالوقت قد يمتد الدوري لفترة قصيرة دون أن يكون لذلك تأثير كبير أو طويل.

وتصدر نادي أربيل ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السابعة، يليه القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما جاء نادي الشرطة ثالثاً برصيد 15 نقطة.

ويتزامن تحديد موعد استئناف الدوري، مع إعلان 37 حكماً من حكّام كرة القدم في العراق، بمختلف الدرجات، يوم أمس الأحد، اتخاذهم قراراً بالامتناع عن إدارة المباريات خلال المرحلة المقبلة ومن البطولات المحليات كافة، احتجاجاً على عدم تسديد مستحقاتهم المالية.