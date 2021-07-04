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وسط مخاوف الهبوط.. إدارة الكرخ تقيل المدرب ثائر أحمد

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T17:43:59+0000
وسط مخاوف الهبوط.. إدارة الكرخ تقيل المدرب ثائر أحمد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الكرخ، يوم الاحد، عن فسخ عقدها مع مدرب فريقها الكروي ثائر احمد بالتراضي بسبب النتائج غير الجيدة للفريق خلال مشواره في الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، ان ادارة الكرخ قررت الابقاء على المدرب المساعد احمد عبد الجبار مدربا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

واضاف ان "الكرخ بعد ان كان في المقدمة اصبحنا حاليا في موقف محرج ونحن قلقون من الهبوط لدوري الدرجة الاولى"، مؤكدا "اصبحنا تحت ضغط كبير بسبب اقترابنا من الفرق التي تتصارع للبقاء في الدوري الممتاز بعد الخسارات المتتالية وكان اخرها خسارتنا امام متذيل الدوري نادي الحدود بهدف دون مقابل، وهذا التراجع ونزيف النقاط يدعونا للقلق".

وبين حيدر ان "النادي سيضع برنامجا خاصا للفريق في الموسم المقبل وسيتم اعداده بشكل جيد لمنافسات الدوري المقبلة فضلا عن استقطاب لاعبين على مستوى عالٍ يضافون للاعبين الحاليين"، مشيرا الى ان "الادارة شكرت المدرب ثائر احمد لما قدمه من جهد كبير لكنه للاسف لم يوفق".

ويحتل الكرخ المركز الرابع عشر في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد  38 نقطة وذلك بعد انتهاء الجولة 34 من المنافسات الدوري العراقي.

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