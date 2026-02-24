وسط متابعة عراقية.. المكسيك تطمئن جماهير مونديال 2026

شفق نيوز- بغداد/ مكسيكو

أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم الثلاثاء، عدم وجود خطر على المشجعين الذين سيحضرون بعض مباريات مونديال 2026، فيما تزامن ذلك مع متابعة عراقية لأعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل قرابة 3 أشهر من انطلاق البطولة، خصوصاً مع اقتراب سفر "أسود الرافدين" إلى المكسيك.

وقالت رئيسة المكسيك خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال عما إن كانت إقامة نهائيات كأس العالم ستشكل خطراً على الزوار، إن "الوضع بدأ يعود إلى طبيعته"، وأنه "لا يوجد أي خطر".

وأشارت إلى أن "جميع الضمانات الأمنية" ستكون متوفرة لاحتضان عدد من مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بإيقاف مباريات الدوري المكسيكي لكرة القدم إلى إشعار آخر، على خلفية الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، فقد أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن قلقه الشديد إزاء ما يحدث في المكسيك، ويقوم حالياً بتقييم الوضع بدقة فائقة لتحديد التدابير اللازمة.

وفي هذا الصدد، قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يتابع التطورات عن كثب، وبصدد أن يجري اتصالاته مع الفيفا، خصوصاً مع اقتراب سفر المنتخب العراقي إلى المكسيك".

وأضاف المصدر أن "سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول، خاصة في ظل تصاعد التوتر بعد مقتل زعيم عصابة CJNG نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس المعروف بـ(إل مينتشو)، الأمر الذي أثار سلسلة من التطورات الأمنية غير المستقرة في البلاد".

كما أكد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس نقل مباريات الملحق العالمي للمنتخبات المتنافسة إلى قطر أو كندا، كخيار احتياطي في حال استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المكسيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب العراق مواجهته المرتقبة أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في الأول من نيسان/ أبريل المقبل على ملعب مونتيري في المكسيك.

وقد تصب إقامة المباراة في قطر في مصلحة المنتخب العراقي نظراً للإقبال الجماهيري المتوقع من الجالية العراقية، كما أن خيار كندا يعد داعماً أيضاً في ظل الحضور الكبير للجالية العراقية هناك، ما يوفر مساندة جماهيرية مهمة للمنتخب في هذه المواجهة الحاسمة.

وأدى مقتل "إل مينشو" يوم الأحد الماضي، في عملية عسكرية، إلى موجة من أعمال العنف الانتقامية في البلاد والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

وقام أعضاء يشتبه بانتمائهم لعصابات المخدرات بإغلاق الطرق، وأضرموا النيران في المركبات، وهاجموا محطات الوقود والمتاجر والبنوك، واشتبكوا مع السلطات الأمنية.

ومن المقرر أن تستضيف المكسيك 13 مباراة من أصل 104 مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستجري لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً، وتستضيفها ثلاث دول وهي المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا.