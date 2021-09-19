وسط سخط جماهير الجوية.. رئيس النادي: ننتظر قرار أوديشو

شفق نيوز / أكد رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم الأحد، أن النادي في موقف صعب، وسط سخط الجماهير للمطالبة بإقالة المدرب أحمد خلف، وإعادة أيوب أوديشو.

وتأتي هذه التطورات داخل الصقور، بعد يومين من خسارة الفريق أمام غريمه الزوراء، بطولة كأس السوبر العراقي، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، ما دفع مدرب الجوية أحمد خلف إلى تقديم استقالته من تدريب الفريق أمس السبت.

وفي وقت متأخر من يوم أمس، خرج جمهور نادي القوة الجوية، بتظاهرة أمام مقر النادي للطلب من الإدارة بالتعاقد مع مدرب كبير ورفض عودة مدربه المستقيل "أحمد خلف".

وعما سبق، قال رئيس النادي شهاب جاهد، لوكالة شفق نيوز، إن "موقف النادي صعب جداً، وحالياً في طور دراسة اختيار مدرب بديل لأحمد خلف"، مشيراً إلى أن "العملية ليست سهلة أبداً فلا بد من إيجاد البديل".

وأضاف جاهد: "نحن في مفاوضات متواصلة مع أيوب أوديشو، وقد تواصلنا معه منذ يوم أمس وحتى اليوم، لكن لم نتوصل لنتيجة حتى الآن"، داعياً أن يكون أوديشو حاضراً في العراق شخصياً، ليكون الاتفاق وجها لوجه والاتفاق على كل بنود العقد".