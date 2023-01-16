وسط أجواء ضبابية باردة.. شفق نيوز توثق توافداً جماهيراً مبكراً على ملعب البصرة (صور)

شفق نيوز/ وثّقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، توافد الجماهير الرياضية على ملعب البصرة الدولي منذ ساعات الصباح الأولى لمشاهدة مباراتيً نصف نهائي بطولة خليجي 25.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجماهير بدأت بالتوافد باكراً على ملعب البصرة الدولي لحجز مقاعدها استعداداً لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي ونظيره القطري، ومن ثم مباراة المنتخبين العماني والبحريني في نصف نهائي بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة العراقية.

وأشار إلى أن الضباب الكثيف خيّم على أجواء الملعب والمحافظة عموماً إلى جانب انخفاض درجات الحرارة إلا أن ذلك لم يحول دون تدفق الجماهير لحجز مقاعدها.

وأضاف مراسلنا أنه مع بدء دخول الجماهير كانت قوة أمن الملاعب في استقبالهم عند البوابة كما انتشرت على المدرجات، في حين باشر العاملون في الملعب بتجهيز الأرضية للمباراة.