وسط انتقادات.. درجال يعد مشاركة المنتخب العراقي بخليجي 26 "محطة إعداد" لتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الإثنين، إن هدف الاتحاد الرئيسي من مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس خليجي 26 المقرر إقامتها في الكويت هو الإعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف درجال لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف الاهم لمشاركتنا في خليجي 26 هو تهيئة لاعبي المنتخب للمرحلة الأهم في مبارياتنا المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية ومن ثم التأهل لكأس العالم".

وتابع ان "هذا لايعني ان منتخبنا لايسعى للحصول على بطولة كأس الخليج المقبلة اسوة بمنتخبات مجلس التعاون التي تسعى لنيل اللقب بل اننا حريصون ايضاً للوصول الى ابعد نقطة والسعي للحصول على اللقب الخليجي وتجديد ماحققناه في خليجي البصرة 25".

ودعا درجال جميع الأطراف للالتفاف حول المنتخب ودعمه خلال المرحلة المقبلة، وقال إن "هذا الجانب المهم يعد نفسي لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وهم يخوضون المنافسات الخليجية المقبلة".

واشار الى ان "البطولة محطة اعداد جيدة لتصفيات كأس العالم فالطموح الأهم هو تهيئة اللاعبين الذين سيمثلون العراق في المنافسات الخليجية واعداد اللاعبين قبل الدخول في المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

من جانبه انتقد المدرب لؤي صلاح قرارات الاتحاد العراقي، وقال لوكالة شفق نيوز، إن "التخطيط لم يكن صحيحا للاتحاد وكان هناك خللاً في تشكيلة المنتخب".

وانتقد صلاح عملية اختيار لاعبين اثنين من كل نادي لتشكيل منتخب العراق لبطولة الخليج المقبلة، مبدياً استغرابه لعدم استغلال البطولة الخليجية لإشراك المنتخب بكامل نجومه في بطولة قوية كان الاجدر للاتحاد والملاك التدريبي استغلالها لتكون محطة جيدة لما تبقى من مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع صلاح، "كان من المفترض تفريغ اللاعبين البارزين من الدوري العراقي حتى وان وصل العدد الى خمسة لاعبين ولايهم في حال توقف الدوري لمدة بسيطة، لكنني استغرب هذا العمل غير المدروس".

ويقع المنتخب العراقي في مجموعة قوية تضم اليمن، والسعودية، والبحرين، وسيفتتح مبارياته يوم الأحد 22 من الشهر الجاري بمواجهة اليمن.

وأمس الأحد، أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن اعتماد قائمة نهائية تضم 26 لاعباً لكل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة في خليجي 26، المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الحالي.

ووفقًا للقرار، ألزَم الاتحاد الخليجي المنتخبات المشاركة بتقديم قوائم اللاعبين الـ26 يوم الجمعة المقبل.

كما سمح الاتحاد لكل منتخب باستبدال لاعب مصاب بآخر قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى ضمن القائمة الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المنتخب الوطني العراقي في معسكر الدوحة تضم 27 لاعبًا، ما يعني أن أحد اللاعبين سيتم استبعاده قبل التوجه إلى الكويت.