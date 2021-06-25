وسط استغراب المدرب.. شوان سيروان يترك بعثة منتخب شباب العراق

شفق نيوز/ أفادت الهيئة التطبيعية العراقية لكرة القدم يوم الجمعة بأن شوان سيروان لاعب منتخب الشباب العراقي غادر مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة المصرية القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب، لعدم شعوره بالراحة.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن "والد اللاعب شوان سيروان كتب تعهدا خطيا لرئيس الهيئة التطبيعية ورئيس بعثة المنتخب الدكتور حيدر عوفي، قال فيه إن اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ البداية".

وأوضح في خطابه، "لكن ضغوطاتي عليه أجبرته على التواجد مع المنتخب، رغم أنه لا يجيد اللغة العربية والإنجليزية والكوردية".

وتابع أن "الجهاز التدريبي بقيادة المدرب عماد محمد لم يقصر إطلاقا مع نجلي، وحاول إدخاله في أجواء البطولة، لكن رغبة شوان لم تكن متواجدة، وهو ما أثر عليه وعلى أدائه في التدريبات".

واختتم والد اللاعب، "أقدم شكري لجميع اللاعبين في منتخب الشباب بسبب تعاملهم المثالي والعائلي مع شوان، وكذلك الجهاز الفني، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام".

من جانبه، أبدى مدرب منتخب الشباب عماد محمد استغرابه من طريقة خروج اللاعب، وفي هذا التوقيت الحرج في البطولة.

وشدد في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام على أنه تعامل مع اللاعب كمحترف، وحاول إدخاله في أجواء اللعب والبطولة، لكن رغبته كانت شبه معدومة أو في نزهة، على عكس اللاعب بلند حسن الذي انصهر مع المنتخب بوقت قياسي، وقدم أداءً مثاليا أقنع به الجهاز الفني.

وبيّن عماد محمد أن تصرفات شوان سيروان لن تؤثر عليه في طريقة التعامل مع اللاعبين المحترفين مستقبلا، وستبقى أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل من لديه الرغبة الحقيقية في تمثيل منتخب العراق.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الأولى في بطولة كأس العرب المقامة في مصر أمام جزر القمر بنتيجة 3-4 قبل أن يفوز في اللقاء الثاني أمام لبنان بنتيجة هدفين دون رد.