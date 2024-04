وست هام يونايتد يحد من آمال ليفربول باللقب في مباراة "الاشتباك" بين صلاح وكلوب (فيديو)

شفق نيوز/ انحسرت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلا مستحقا 2-2.

واهتزت شباك ليفربول، الذي خسر 2- صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء الماضي، أولا مرة أخرى عبر جارود بوين قبل الاستراحة وهو هدفه الـ20 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع وست هام.

وأدرك ليفربول التعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق آندي روبرتسون قبل أن يسجل الحارس ألفونس أريولا هدفا عكسيا في الدقيقة 65.

لكن أنطونيو ضمن خروج صاحب الضيافة بنقطة حين قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77.

ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أقل، وبنقطتين خلف أرسنال صاحب المركز الأول الذي لديه مباراة مؤجلة ويتفوق بفارق الأهداف.

وبقي وست هام في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وشهدت المباراة اشتباك النجم المصري محمد صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك بعد ما وضعه الأخير على دكة البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام، يوم السبت.

