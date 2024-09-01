وسام فضي عراقي ببطولة غرب آسيا بالمبارزة للفئات العمرية

شفق نيوز/ حصد منتخب ناشئي العراق الوسام الفضي في منافسات سلاح السيف العربي للمبارزة ببطولة غرب آسيا للفئات العمرية المتواصلة منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن إن مبارزي العراق قدموا مستوى طيّباً مكّنهم من خطف الوسام الفضي الفرقي.

وأضاف حسن إن المباراة النهائية شهدت منافسة قوية بين منتخبي العراق وشقيقه الكويتي حيث تميزت بالاثارة والحماس المتبادل وقد انتهت لصالح المنتخب الكويتي بنتيجة 36-27 ليفوز مبارزو العراق بالوسام الفضي.

وأشاد حسن بالمبارزين الصغار واعداً بزجّهم في معسكرات تدريبية وبطولات محلية وخارجية بهدف تطوير ورعاية الخامات الشابة، وصقلها بشكل سليم من أجل الظهور بمستويات تليق برياضة العراق خلال المشاركات الخارجية المقبلة