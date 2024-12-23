وسام برونزي للعراق في رفع الأثقال بإنجاز الرباع حسين زياد

شفق نيوز/ حقق لاعب منتخب العراق الوطني ونادي أمانة بغداد، الرباع حسين زياد، يوم الاثنين، إنجازاً مميزاً بحصوله على الوسام البرونزي في بطولة آسيا لمنتخبات الشباب والناشئين لرفع الأثقال المقامة في الدوحة.

ونجح الرباع العراقي حسين زياد، في خطف 138 كغم، مسجلًا رقماً كبيراً للمنتخبين الذين يقودهما المدربان العراقيان صباح زبون وعمار يسر.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد، فلاح المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس الجهود المبذولة من اللاعب والكادر التدريبي بقيادة المدير الفني للفريق صباح زبون والمدرب عمار يسر".

وقدم المسعودي، وأعضاء إدارة النادي تهانيهم الحارة للبطل حسين زياد، بمناسبة حصوله على الوسام البرونزي.