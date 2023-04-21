وسام برونزي تاريخي للعراق بالمبارزة البارالمبية في بطولة العالم بفرنسا

شفق نيوز/ خطف مبارز المنتخب العراقي عمار هادي الوسام البرونزي، يوم الجمعة، في منافسات بطولة العالم الجارية احداثها في مدينة مارسيليا الفرنسية بعد فوزه على منافسه جوفاني من البرازيلي في فعالية سلاح الشيش.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية، رئيس اتحاد المبارزة البارالمبي علي حميد، لوكالة شفق نيوز؛ إن "العراق حصل للمرة الاولى على وسام برونزي في منافسات بطولة العالم عن طريق مبارزنا البطل عمار هادي".

واضاف ان "حصولنا على وسام عالمي يعد انجازاً جديداً غير مسبوق في بطولة العالم عبر مبارزنا المميز عمار هادي".

وثمن حميد دور المكتب التنفيذي وفي مقدمتهم رئيس اللجنة عقيل حميد بحصول المبارز عمار هادي على الوسام البرونزي في فعالية سلاح الشيش والوفد العراقي المشارك في منافسات كأس العالم.

وتابع قائلاً، "ننتظر من لاعبينا انجازات افضل في بطولات مقبلة أهمها اسياد اسيا المقررة في الصين العام الحالي وبارالمبياد باريس 2024".