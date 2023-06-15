وسامان نحاسيان لأثقال العراق ببطولة الجائزة الكبرى

شفق نيوز/ حقق لاعب منتخب العراق لرفع الأثقال، الرباع صفاء راشد، يوم الخميس، وسامين نحاسيين في بطولة الجائزة الكبرى "كراند بريس" المقامة حالياً في العاصمة الكوبية هافانا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الرباع صفاء راشد الذي نافس بوزن 89كغم تمكن من الظفر بنحاسيتين عن رفعة النتر رافعاً 200 كغم، وفي المجموع العام محققاً 361 كغم.

تجدر الاشارة الى ان هذه البطولة هي إحدى البطولات المعتمدة في تسجيل الأرقام المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.