وسامان نحاسيان للعراق في أول أيام بطولة آسيا للجوجتسو

شفق نيوز/ حصد منتخب العراق للجوجتسو، يوم السبت، وسامين نحاسيين في اليوم الأول من بطولة آسيا بالجوجتسو الجارية أحداثها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويشارك فيها 1500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 40 دولة.

وفاز اللاعب محمد باقر علي بالوسام النحاسي في منافسات وزن 62 كغم، بعد أن حقق الفوز على اللاعبين الإيراني والنيبالي، ولكنه خسر أمام اللاعب الأوزبكي، ليتوج بالوسام النحاسي.

وحصل لاعب المنتخب الوطني إحسان فلاح على الوسام النحاسي في منافسات وزن 85 كغم، بعد تفوقه على منافسيه من أوزبكستان والهند، إلا أنه خسر في نزاله الثالث أمام منافسه الكازاخستاني ليضمن بذلك الوسام النحاسي.

وفي فعالية (الني وازا) لم يتمكن اللاعب محمد باقر فهمي في وزن 77 كغم، من الحصول على أي وسام ملون، رغم الفوز الذي حققه على منافسيه الثلاثة الصيني والإماراتي والسعودي، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في الكاحل حالت دون مواصلة نزاله مع نظيره الأوزبكي ليقرر في نهاية الأمر الانسحاب من النزال.