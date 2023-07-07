وسامان نحاسيان للعراق بالملاكمة والعاب القوى في الدورة العربية

شفق نيوز/ حقق ملاكم المنتخب العراقي للملاكمة كرار سهم بوزن 67 كغم، يوم الجمعة، الفوز على الملاكم السعودي في منافسات الملاكمة بالدورة العربية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكم كرار سهم تمكن من الفوز على الملاكم السعودي بجدارة وحسم اللقاء لصالحه رغم قوة الخصم".

واضاف ان "ملاكمنا مؤمن عبد العال ضمن الميدالية البرونزية في بطولة الدورة العربية".

من جانب اخر اعلن المدير التنفيذي لاتحاد العاب القوى زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، ان "العداء العراقي طه ياسين حصد وساماً نحاسياً في سباق 200 متر ضمن منافسات الدورة العربية الجارية احداثها حاليا في الجزائر".