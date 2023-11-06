وسامان نحاسيان لتايكواندو العراق ببطولة آسيا في باكستان

شفق نيوز / أحرز منتخب العراق بالتايكواندو، يوم الاثنين، وسامين نحاسيين في منافسات بطولة آسيا المفتوحة الخامسة باللعبة (G2)، التي اُقيمت بمدينة إسلام آباد في باكستان، بمشاركة 30 منتخباً قارياً.

وأحرز اللاعب سيف طاهر، الوسام النحاسي في منافسات وزن 80 كغم، بعدما تفوق في الأدوار الأولى على لاعبين من باكستان وأفغانستان، ليخسر بعدها أمام منافسه من كوريا الجنوبية يحمل التصنيف الرابع عالمياً، ليتوج بالوسام النحاسي.

وحصد اللاعب محمد ناظم، على الوسام النحاسي في منافسات وزن 58 كغم، عقب تغلبه على لاعبين اثنين من باكستان، ولاعب ثالث من كازاخستان، ليخسر بعدها أمام لاعب من كازاخستان أيضاً، ليكتفي بالوسام النحاسي هو الثاني في البطولة للعراق.