وسامان للعراق في بطولة آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي لرفع الأثقال، يوم الأربعاء، وسامين فضيّ وبرونزي في بطولة آسيا لفئة الشباب والناشئين المقامة منافساتها حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة، صالح محمد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب المنتخب حازم داود بوزن 96كغم، حصل الوسام الفضي بفعالية النتر بعد ان حقق 171كغم، والوسام البرونزي في فعالية الخطف بعد ان رفع 134كغم".

ولبن أن "الرباع العراقي حازم داود جاء بالمركز الرابع بالمجموع"، مشيراً إلى أن داود "قدم أداءً كبيراً ضمن المنافسة الآسيوية بالرغم من أن مجموعته كانت تضم أبطالاً على مستوى القارة لكنه استطاع فرض نفسه وإحراز وسامين للعراق".