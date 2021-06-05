وسامان للعراق في بطولة العرب بالرماية

شفق نيوز/ حقق لاعب منتخب العراق بالرماية للناشئين مصطفى فرات هادي الوسام الفضي في بطولة العرب لفئتي الناشئين والمتقدمين للرجال والنساء باللعبة التي تتواصل منافساتها في جمهورية مصر العربية على أن تستمر حتى الثاني عشر من شهر حزيران الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للرماية، صبيح مراد في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب مصطفى قدم مستوى رائعاً في منافسات فعالية المسدس الهوائي لمسافة 10 متر من خلال تفوقه على العديد من منافسيه القادمين من مختلف الدول العربية، مؤكداً أحقّيته بالتتويج بالوسام الفضي.

وأضاف مراد أن منتخب العراق للناشئين حصل على الوسام النحاسي في منافسات الفرق بفعالية المسدس الهوائي لمسافة 10 متر.

وتألف وفد المنتخب العراقي من اللاعبين مصطفى فرات وعبد الرحمن اوس وابو الحسن زاهد، فيما ترأسه صبيح مراد رئيس الاتحاد العراقي للرماية، كما ضم الوفد بعضويته أيضاً كلا من مندوب مكي السعد أمين سر الاتحاد والمدرب ليث هاشم فاضل فضلاً عن لاعبي ولاعبات منتخبي الناشئين والمتقدمين.

جدير بالذكر أيضاً أن رئيس الاتحاد العراقي صبيح مراد كان قد فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرماية في المؤتمر الانتخابي الذي أقيم على هامش البطولة.