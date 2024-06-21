وسامان فضيان للعراق في بطولة العالم البارالمبي المؤهلة لباريس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي البارالمبي للأثقال، يوم الجمعة، عن إحراز وسامين فضيين في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس العالم.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "بطلنا العالمي مسلم عقيل حصل على وسامين فضيين في اليوم الأول من منافسات بطولة كأس العالم التي انطلقت اليوم في جورجيا".

وأضاف أن "رباعنا نافس 24 رباعاً بوزن 54كغم من مختلف دول العالم"، مشيراً إلى أن "منافسات بطولة العالم للأثقال بجورجيا تعد الأخيرة والحاسمة لسلسلة البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".

وكان رئيس اللجنة البرالمبية العراقية عقيل حميد، قد أعلن في وقت سابق عن حصول السباح البارالمبي قاسم محمد على بطاقة التأهيل لأولمبياد باريس 2024، وقد جاءت هذه النتيجة بعد مشاركته في سلسلة من البطولات الدولية.