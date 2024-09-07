وسامان ذهبي ونحاسي للعراق في بطولة العالم بتنس كرة القدم

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق بتنس كرة القدم وساماً ذهبياً وآخر نحاسياً في بطولة العالم باللعبة التي اختتمت فعالياتها اليوم بمدينة كورات في تايلند بمشاركة 30 منتخباً من جميع قارات العالم.

وقال صفاء صاحب رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب العراق أحرز الوسام الذهبي لفعالية الرباعي بتنس كرة القدم (سيباك تاكراو) في بطولة العالم بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب بولندا بشوطين مقابل شوط واحد"، مبيناً إن "المنتخب العراقي تفوق في الأدوار التمهيدية على منتخبات الأرجنتين وإيطاليا وتيمور الشرقية ليفوز في الختام على بولندا".

وأضاف ان "المنتخب العراقي تمكن أيضاً من الفوز بالوسام النحاسي لفعالية الثلاثي (سيباك تاكراو) بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بشوطين مقابل لا شيء".

وختم رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم حديثه مؤكداً أن "المنتخب العراقي قدم مستويات لافتةً إستقطب من خلالها أنظار المتابعين واحترامهم بتحقيق وسامين إثنين في البطولة التي شاركت فيها أفضل منتخبات العالم".