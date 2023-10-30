وسامان ذهبي ونحاسي للعراق بالمواي تاي في دورة ألعاب الفنون القتالية العالمية

شفق نيوز/ أحرز لاعب منتخب المواي تاي مصطفى رعد التكريتي الوسام الذهبي في منافسات وزن 81 كغم ضمن فعاليات دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الجارية احداثها في العاصمة السعودية الرياض.

وتمكن العراقي مصطفى التكريتي من تحقيق فوزا مستحقا في اللقاء النهائي على نظيره الأمريكي بثلاث جولات نظيفة.

كما احرز الثنائي المؤلف من اللاعبين حسين سالم وعلي الكناني، أحرز الوسام النحاسي في فعالية الزوجي بالماي مواي.

وشارك العراق في أربع ألعاب هي المبارزة والمواي تاي والكيك بوكسنگ والمصارعة، حيث كان منتخب المبارزة قد أحرز خمسة اوسمة ملونة وحقق منتخب المصارعة وسامين ملونين.