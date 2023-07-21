وسامان برونزيان للعراق في بطولة العالم للقوس والسهم البارالمبي

شفق نيوز/ أحرز لاعبا منتخب العراق للقوس والسهم البارالمبي جواد كاظم وعباس صبار وسامين برونزيين في منافسات بطولة العالم للقوس والسهم الجارية فعالياتها في جمهورية التشيك.

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية مجلي عودة الجابري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "البطولة مؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024".

وأضاف الجابري أن "لاعبة منتخب العراق سارة حيال تأهلت أيضاً الى بارالمبياد باريس العام المقبل بعد اجتيازها للمنافسات الجارية في التشيك"، مبيناً أن "منافسات بطولة العالم الجارية حالياً في الجيك تشهد مشاركة أكثر من 42 دولة يمثلون مختلف قارات العالم".

وأشار الجابري الى ان "هذا الإنجاز يدعونا إلى الفخر ويؤكد بأن سياسة عمل اتحاد القوس والسهم تتوافق مع سياسة عملنا في المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية التي تسير بالطريق الصحيح".

يُذكر أن اتحاد العاب القوى البارالمبي حصد أربع بطاقات تأهيلية إلى بارالمبياد باريس 2024 مع ثلاثة اوسمة ملونة من خلال مشاركته في بطولة العالم التي جرت في فرنسا مؤخراً.