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وسامان برونزيان اسيويان للعراق في المصارعة الحرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-10T21:01:57+0000
وسامان برونزيان اسيويان للعراق في المصارعة الحرة

شفق نيوز/ خطف البطل الدولي حسن عايد الوسام البرونزي في بطولة آسيا بوزن 74 كغم بالمصارعة الحرة بعد فوزه على بطل طاجكستان، وذلك بعد غياب طويل للعراق عن منصات التتويج الآسيوية في فئة الشباب في بطولة آسيا المقامة في البحرين.

كما خطف البطل الدولي مصطفى صلاح الوسام البرونزي الثاني للعراق في بطولة آسيا بالمصارعة الحرة بعد فوزه على بطل قيرغستان بوزن 86 كغم.

وكان المصارع العراقي البطل مصطفى صلاح قد تغلب على بطل اليابان بوزن 86 كغم بالمصارعة الحرة ليتأهل لنزال اليوم ويخطف الوسام النحاسي.

وكان الاتحاد الآسيوي كلف الحكم الدولي العراقي ياسر فالح لقيادة العديد من نزالات بطولة آسيا فضلا عن تكليفه من قبل لجنة الحكام الدولية رئيسا للبساط.

 

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