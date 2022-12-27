أوساط رياضية تتهم وزارة الشباب بالتقصير بشأن رداءة انارة ملعب الميناء الأولمبي

شفق نيوز/ اتهمت أوساط رياضية في محافظة البصرة يوم الثلاثاء، الدائرة الهندسية والمهندس المقيم في وزارة الشباب والرياضة بالوقوف وراء سبب رداءة الانارة في مباراة أمس بين ناديي الميناء العراقي والكويتي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "أوساط رياضية اتهمت الدائرة الهندسية والمهندس المقيم في وزارة الشباب والرياضة بالإهمال وكان المفروض ان تتابع الانارة بعد الاستلام من الشركة وتجرب الرؤيا التلفزيونية عبر شاشة خاصة تكشف وضوح الرؤيا ويقام هذا الاجراء قبل المباريات والتسليم"، مبينا أن "الرؤيا داخل الملعب كانت واضحة لكن في التلفاز كان حول الملعب مظلم وهذا لا يجوز ويؤثر على الرؤيا للمشاهد".

واشار الى ان "السبب الاخر هو نقص في عدد البروجكترات والذي يصل الى ما يقارب 100 بروجكتر"، لافتا الى ان "اجراءات سريعة ستتخذ لحل هذه المشكل قبل لقاء المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي".

بدوره؛ قال مدير الدائرة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد "بدأنا اليوم بتشخيص الخلل وباشر المهندسون المختصون بعملهم لكشف الخلل ومعالجته".

واضاف عبد الواحد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الدائرة لم تقصر بعملها وان كوادرها تعمل ليلا ونهارا لإتمام كل النواقص وسيتم معالجة الخلل ليظهر الملعب بافضل حلة في اللقاء الودي المقبل وبطولة خليجي 25".

وشهد ملعب الميناء الأولمبي رداءة في الانارة أثر على سير اللقاء الذي جمع أمس نادي الميناء بضيفه الكويتي في افتتاح ملعب الميناء والذي انتهى بفوز الكويتي 2-1.