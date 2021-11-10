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وزير عراقي يصالح "الغريمين" درجال وشرار .. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-10T15:13:15+0000
وزير عراقي يصالح "الغريمين" درجال وشرار .. صور

شفق نيوز/ أنهى وزير التربية علي حميد الدليمي، يوم الاربعاء، خصومة امتدت لأكثر من شهرين بين نجميّ الكرة العراقية وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ورئيس نادي الكرخ الرياضي شرار حيدر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الدليمي استضاف في مكتبه درجال وحيدر لإنهاء الخلاف بينهما بعد قطيعة وتصريحات مشحونة عبر وسائل الاعلام ، متعهداً بدعم نادي الكرخ بعد توقف الوزارة عن تمويل النادي منذ ٢٠١٥.

وجرت انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في 14 ايلول/ سبتمبر الماضي، وفاز برئاسة الاتحاد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بعد التنافس مع رئيس نادي الكرخ شرار حيدر الذي رفع طعناً رسمياً على الانتخابات للجنة الاستئناف والمحاكم الرياضية العراقية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال شرار حيدر، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تلتزم بالحيادية، وكانت منحازة لدرجال، حيث صرح رئيس اللجنة الانتخابية المكلف من الاتحاد الدولي في احدى لقاءاته التلفزيونية وقال بالحرف بأن "البطل" عدنان فاز وانه سيطور الكرة العراقية.

ومن حينها تبادل الطرفان انتقادات وتصريحات مشحونة عبر وسائل الاعلام.

ويشار الى جميع الاندية المؤسساتية قد خضعت لقرار مجلس الوزراء بالمنح المالية باستثناء نادي الكرخ لامتناع وزارة التربية من صرفها النادي.

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