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وزير عراقي سابق يرشح نفسه لرئاسة اتحاد رياضي مركزي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-22T07:59:05+0000
وزير عراقي سابق يرشح نفسه لرئاسة اتحاد رياضي مركزي

شفق نيوز/ أعلن وزير سابق في الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن ترشيح نفسه "رسمياً" لمنصب رئاسة إحدى الاتحادات المركزية الرياضية العراقية .

وقال وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إنه رشح نفسه رسميا في الانتخابات المقبلة لاتحاد كرة اليد العراقي المركزي .

واضاف العبيدي ان هدفه من الترشيح هو خدمة اللعبة واعادتها لمستواها الحقيقي الذي نطمح إليه، ونسعى من خلاله الدخول في المنافسات الدولية بشكل فعال ومؤثر .

واشار الى انه يحظى بتأييد كبير من اعضاء الهيئة العامة والرياضيين العراقيين بشكل عام ورياضيي لعبة كرة اليد خاصة، مؤكداً أنه على ثقة بفوزه في الانتخابات المقبلة بدعم من رياضيي الهيئة العامة .

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد حديد يوم الاثنين المصادف 31 من تشرين الأول الحالي ، موعداً لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة اليد للدورة الانتخابية القادمة. 

وشغل "أحمد رياض طالب العبيدي" منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة عادل عبد المهدي عام 2018، وكان عضو المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد في الثمانينيات من القرن الماضي ثم مدرباً لفريق كرة اليد.

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