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وزير أسبق يفوز برئاسة اتحاد اليد العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-31T09:55:38+0000
وزير أسبق يفوز برئاسة اتحاد اليد العراقي

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، انتخابات الاتحاد العراقي لكرة اليد في العاصمة بغداد، وتمكن وزير الشباب والرياضة الأسبق "احمد رياض العبيدي" من الفوز برئاسة اتحاد اللعبة.

وحصل العبيدي على ثقة أعضاء الهيئة العامة ليكون رئيسا لإتحاد اللعبة خلفاً للرئيس السابق محمد الاعرجي.

وحصل أحمد رياض العبيدي، على 23 صوتاً مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمد الاعرجي .

وكان العبيدي أعلن عبر وكالة شفق نيوز، عزمه الترشح لرئاسة اتحاد اليد، وأشار حينها إلى أنه يحظى بتأييد كبير من أعضاء الهيئة العامة والرياضيين العراقيين بشكل عام ورياضيي لعبة كرة اليد خاصة، مؤكداً أنه على ثقة بفوزه في الانتخابات المقبلة بدعم من رياضيي الهيئة العامة .

وحدد الاتحاد العراقي لكرة اليد اليوم الاثنين المصادف 31 من تشرين الأول الحالي، موعداً لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة اليد للدورة الانتخابية القادمة. 

وشغل "أحمد رياض طالب العبيدي" منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة عادل عبد المهدي عام 2018، وكان عضو المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد في الثمانينيات من القرن الماضي ثم مدرباً لفريق كرة اليد.

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