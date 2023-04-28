وزير الشباب والرياضة يستجيب لمناشدات الزوراء والكهرباء

شفق نيوز/ استجاب وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، يوم الجمعة، لمناشدات ناديي الزوراء والكهرباء بإقامة مباراة الفريقين ليوم غدٍ على ملعب الشعب الدولي.

ووجه المبرقع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الموافقة على إقامة المباراة بالموعد المحدد، على الرغم من أن قرار لجنة المسابقات بتحديد يوم غد غير صحيح، حيث قامت اللجنة بوضع أربع مباريات على ملعب واحد في ظرف يومين متتاليين دون التنسيق مع إدارة الملعب والوزارة، وهو أمر غير صحيح لصعوبة تهيئة الملعب للمباراة الثانية من حيث الإدامة والتنظيف، مما يسبب إرباكاً وكذلك مخالفة لمعايير استخدام الملاعب".

وكان القائمون على ملعب الزوراء منعوا اقامة مباراتين الدوري الممتاز غدا على ملعب الزوراء بسبب عدم اكتمال ادامة الارضية.