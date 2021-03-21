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وزير الشباب والرياضة يتبنى حل قضية الراحل أحمد راضي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T20:02:14+0000
وزير الشباب والرياضة يتبنى حل قضية الراحل أحمد راضي

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، تبني حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، بعد أن أعلنت أُسرته عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.

واكد درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضمان حقوق عائلته- احمد راضي- "كواجب وطني إنساني لاينبغي أن يشك فيه أحد".

وأضاف أنه "متواصل مع أهل الشأن فيما يخص منزل الراحل راضي، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي".

الديون تدفع أسرة الكابتن أحمد راضي لبيع منزلها الوحيد

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