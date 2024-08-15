وزير الشباب: مشروع المدينة الرياضية في ديالى سيبصر النور قريبا

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الخميس، أن العمل بمشروع المدينة الرياضية في ديالى يواصل التقدم وسيبصر النور قريبا.

وقال المبرقع في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشروع المدينة الرياضية واجه مشاكل بين المكتب الاستشاري، والشركة منذ أكثر من عقد نتيجة وجود جهات لا ترى في مشروع استمراره جدوى لأنه كان 0 ‎%‎".

وأضاف أن "ماحدث يحملنا مسؤولية لأن ديالى فيها نادٍ رياضي كبير ودخل الى دوري المحترفين، ولهذا حاولنا تحريك هذا المشروع، ومعالجة المشكلات التي يواجهها".

وأكد المبرقع أن "المشروع الان تحرك وفيه انجاز مهم يتمثل بالانتهاء من الركائز وصب الارضية وسيستمر حتى الانجاز".

وفي السياق قال النائب أحمد الموسوي خلال المؤتمر، إن "مشروع المدينة الرياضية في ديالى يضم ملعبا اولمبيا وفندقا، وملحقات كاملة متطورة والان نسبة انجازه 8‎%‎ رغم مضي فترة قصيرة على استئناف العمل به".

وأضاف أن "وزارة الشباب والرياضية وفقا للمعطيات فإنها ستنجز المشروع وفق الجدول الزمني وهو عامين حال استمر العمل دون توقف".