وزير الرياضة في الكويت للتنسيق بشأن اقامة بطولة خليجي ٢٥ في العراق

شفق نيوز/ وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، إلى دولة الكويت للتباحث بشأن إقامة بطولة خليجي 25 في العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن درجال ترأس وفداً ضم رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان عبيد، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، لعقد اجتماع مع المسؤولين عن الشأن الرياضي الكويتي، ومناقشة دعم الكويت لاقامة البطولة الخليجية في محافظة البصرة.

وقرر الاتحاد القطري لكرة القدم، في 29 آذار الماضي، الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة عن العراق.

وقال رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "دعما منا لإتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة بطولة خليجي 25 لما تمثله من أهمية حيوية للشعب العراقي الشقيق و للجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة العالية في العراق ، وبناء على ما ذكر أعلاه، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن استضافة بطولة خليجي 25 كدولة بديلة".