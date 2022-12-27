وزير الرياضة العراقي يشكل مجلساً تحقيقياً ضد "مثيري الحساسية"

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، يوم الثلاثاء، عزمه فتح مجلس تحقيقي لكل من "يثير الحساسية" بين الوزارة واتحاد الكرة العراقي.

وقال المبرقع، في لقاء متلفز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "علاقته مع رئيس الاتحاد عدنان درجال، جيدة جداً وهناك من يحاول خلط الأوراق وإثارة الفتن والمشاكل، وسنفتح مجلسا تحقيقيا بكل شخص يثير الحساسيات بين الوزارة واتحاد الكرة".

واضاف أن "تصميم ملعب الميناء هو تركيز الإضاءة على الأرضية دون المدرجات وسيتم معالجة مشكلة الإضاءة في ملعب"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء مهتم جداً بملف خليجي 25، وقدم اليوم تسهيلات كبيرة للمشجعين الخليجيين".

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن "اللجنة التفقدية في الاتحاد الخليجي، أبدت إعجابها بالبصرة، لافتا إلى ان الضغط على الفنادق له بدائل ولن تكون هناك إشكالية في السكن بالبصرة"، مؤكداً "توجيه دعوات لرؤساء مجلس وزراء دول الخليج ووزراء الشباب ورؤساء اتحاد الكرة، لحضور حفل افتتاح البطولة".

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة التنظيميّة لخليجي 25، عدنان درجال، الشركة المنفذة بإنجاز إنارة ملعب الميناء بأسرع وقت، وقبل انطلاق البطولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده درجال، مع مديرِ شركة أنوار سورى والشركة التركية التي تنفذ الإنارةَ في ملعبِ الميناء، بحضور الأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد درجال، حرص الاتحاد على أن يكون ملعبُ الميناء بصورةٍ رائعة وجميلةٍ في خليجي 25 ، والملاحظات التي رافقت الافتتاحَ لا بدّ من معالجتها بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق خليجي 25.

وتابع: سنعمل على تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالعمل من أجل إكماله في الوقت المحدد".

من جهته، أكدَ مدير شركة أنوار سورى، أن "الشركة التركية ستنجز جميعَ الملاحظات بخُصوص الإنارة في الأيام القليلة المقبلة، وأن يكون ملعب الميناء بأتم الجاهزية، وبأفضل حال قبل انطلاق خليجي 25".