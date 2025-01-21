وزير الداخلية العراقي يتدخل لحماية حكام كرة القدم في الملاعب

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، يوم الثلاثاء، قوة أمن الملاعب بحماية حكام كرة القدم عقب حوادث الاعتداء عليهم في الملاعب.

وقال الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمن الملاعب مطالبين باعتقال كل من يعتدي على الحكام أو الكوادر الإدارية أو اللاعبين، أو يقوم بأي فعل يهدد النظام العام داخل الملعب بشكل فوري".

وأشار الشمري، إلى "إحالة المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة فوراً، وذلك لتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم، فضلاً عن منع المعتدين نهائياً من دخول الملاعب في المستقبل، دون أي استثناءات، كإجراء رادع لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات".

وتابع الشمري، قائلاً إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان حماية الأمن الرياضي والحفاظ على هيبة الملاعب، ولن يتم التهاون مع أي شخص يحاول إفساد الأجواء الرياضية أو إثارة الفوضى".

وكشف الحكم الدولي محمد طارق احمد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تعرضه لإعتداء من مشرف فريق نفط البصرة اسعد كريم، بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو.

وقبل أيام قليلة، تعرض الحكم الدولي حسين فلاح لاعتداء وضرب بحجر في رأسه نتج عنه إصابة خطيرة في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك تم نقله على إثرها إلى المستشفى.