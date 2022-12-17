وزيرة الرياضة الفرنسية تلمح برفع "شارة المثلية" في حال الفوز بكأس العالم

شفق نيوز / أثارت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الجدل حول إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا للشارة الملونة الخاصة بدعم المثليين، عند رفع كأس العالم حال الفوز به غدا.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية في رد على سؤال لشبكة rmcsport الفرنسية عن إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا، حارس المرمى هوغو لوريس، للشارة الملونة عند رفع كأس العالم في قطر حال الفوز به "سنترك لهم المبادرة، أنا أثق بهم، لقد تبادلت الكثير من الكلام مع هوغو لوريس".

وأضافت الوزيرة "أعرف ما يفكر به، أعرف قيمه، قيم جيدة، لدي ثقة، أنا أعرف أنهم سيعبرون عن أشياء مهمة، عندما يحين الوقت، وفي التوقيت الذي يختارونه".

ويلتقي منتخب فرنسا، غدا الأحد، نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة المونديال، حملة انتقادات شرسة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.

ورفض فيفا ارتداء قادة المنتخبات للشارات الملونة، الخاصة بدعم المثليين، في بطولة كأس العالم، وهو ما تسبب في جدل واسع.