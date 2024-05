وزيرة الخارجية الألمانية تهدر ركلة جزاء وتقود فريقها للخسارة.. صور

شفق نيوز/ أهدرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ركلة ترجيح، ليخسر فريقها أمام منتخب من شباب وشابات دولة فيجي.

وخاضت بيربوك والوفد المرافق لها مباراة مع فريق مختلط تحت 15 سنة خلال زيارة للدولة الجزرية.

وخسر وفد ألمانيا أمام منتخب فيجي في ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل واحد.

والشخص الوحيد الذي سدد ركلة لصالح الوفد الألماني كان النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يورجن كوسه، بحسب موقع (DW).

وفي جولة لاتحاد كرة القدم في فيجي، قالت بيربوك إنها لعبت في شبابها كمدافع أيسر وفي خط الوسط الأيسر في نادي "توشبو ينزن" بولاية سكسونيا السفلى.

Day 3 of the 🇩🇪Federal Foreign Minister's visit to 🇫🇯 starts with an inspiring visit to the Fiji Football Association! Supporting girls' football talent and inclusion, we're celebrating also the vision of Technical Director Timo Jankowski. #EmpoweringGirls #FootballForAll pic.twitter.com/AIyK5C7fA5