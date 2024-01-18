أوزبكستان يحقق الفوز على الهند في بطولة آسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الأوزبكستاني من الفوز على نظيره الهندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا الجارية أحداثها في قطر.

واستضاف ملعب أحمد بن علي مباراة من المجموعة الثانية بين منتخبيّ أوزبكستان والهند عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وانتهت بفوز أوزبكستان بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط بتقدم أوزبكستان بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق عباسبيك فايزولاييف بالدقيقة 4، وإيغور سيرغييف بالدقيقة 18، وشيرزود نصرولاييف بالدقيقة 45+4.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.