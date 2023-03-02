أوزبكستان.. منتخب شباب العراق يباشر تدريباته استعداداً لملاقاة اصحاب الأرض

شفق نيوز/ اجرى منتخبُ الشباب، عصر اليوم الخميس، تدريباته في ملعبِ بونيودكور الفرعيّ الثالث، استعداداً لملاقاةِ أوزبكستان مستضيف النهائيات الآسيويّة، يوم السبت المقبل عند الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت طشقند، الخامسة مساءً بتوقيت العاصمةِ بغداد.

ونقل بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" قوله؛ إن "مباراة إندونيسيا التي كانت ضروريةً بالنسبة لمنتخبنا"، وبارك الفوزَ للاعبين، لكنه طالبَ بعضهم بتصحيح أخطائهم وعدم تكرارها في المباراةِ المقبلة المهمة أمام أوزبكستان.

وبيّن محمد في حديثه: "سجلت ومعي الجهاز التدريبي الكثيرَ من الملاحظات التي يجب تلافيها قبيل مباراةٍ أوزبكستان، والتي ستتم مشاهدتها جميعاً كجهاز تدريبي ولاعبين".

وأوضح محمد للاعبين بعضَ الأخطاء التي حصلت في مباراة إندونيسيا التي كادت أن تكلفَ المنتخب الكثير ، بالإضافةِ إلى حالة الطرد التي حصلت، وفقا للبيان.

وأشادَ محمد بدور حارس المرمى والمدافعين في تلك المباراة، مشيراً إلى: إن بعض اللاعبين عليهم التركيز أكثر وإثبات ذلك داخل الملعب والابتعاد عن التراخي. كما أشادَ باللاعبين البدلاء.

ولفت البيان إلى ان التدريبات انطلقت حيثُ فضّل الجهاز التدريبي منحَ اللاعبين الذي شاركوا باستثناء اللاعبين البدلاء الراحةَ والاكتفاء بالمشي لفترةٍ قصيرةٍ داخل الملعب والاستشفاء التام، بينما ركزَ على اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة والبدلاء، حيث اقتصرت الحصةُ التدريبيّة على اللياقة البدنية وبعض التدريبات التكتيكيّة.

وعلى صعيدٍ ذي صلة، بارك وزير الشباب والرياضة "أحمد المبرقع" فوزَ منتخب الشباب على إندونيسيا بهدفين مقابل لاشيء، عصر أمس الأربعاء.

وأجرى المبرقع اتصالاً هاتفياً مع رئيس وفد منتخبِ الشباب في أوزبكستان "محمد ناصر"، حيث ثمّن المبرقع النتيجةَ الإيجابية التي تحققت بفوز منتخب الشباب في لقائه عصر أمس، واعدًا بتقديم كل وسائل الممكنة لإنجاح مهمة هذا المنتخب في المبارياتِ المقبلة.

يذكر أن المجموعة الأولى، التي تضم العراق وأوزبكستان وسوريا وإندونيسيا، تتصدرها أوزبكستان بالشراكةِ مع العراق برصيد ثلاث نقاط، حيث تغلبت أوزبكستان على سوريا بهدفين من دون رد، بينما تغلب منتخبنا على إندونيسيا أيضا بهدفين مقابل لا شيء.