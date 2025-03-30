وزارة عراقية تسحب موظفيها من اتحاد الكرة بسبب "ظلم تحكيمي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الأحد، سحب موظفيها المنتسبين في اتحاد الكرة، على خلفية الظلم التحكيمي في لقاء الزوراء والطلبة.

هذا وأعربت إدارة نادي الطلبة، عن أسفها الشديد إزاء الأخطاء التحكيمية المتكررة التي أضرت بالفريق في اكثر من مباراة، وآخرها الظلم التحكيمي الواضح أمام الزوراء اليوم في الجولة 25 من دوري نجوم العراق.

وشددت الإدارة، على انها لن تقف مكتوفة الايدي حول الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها حكم الساحة مهند قاسم وحكم الفار سالم عامر التي نالت من افضلية فريقنا على ارض الملعب وقلبت النتيجة بطريقة دراماتيكية بطلها حكام الفار وحكم الوسط، وستسلك الطرق القانونية لايقاف هذا الظلم.