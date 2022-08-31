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وزارة الشباب والرياضة العراقية: هناك اندية "وهمية" وسيتم سحب اجازاتها

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-31T14:46:24+0000
وزارة الشباب والرياضة العراقية: هناك اندية "وهمية" وسيتم سحب اجازاتها

شفق نيوز/ كشفت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الأربعاء، عن وجود أندية "وهمية" لا تمتلك أي منشآت رياضية، مؤكدة أنها ستجري تقييماً للأندية من خلال زيارات ميدانية.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية في الوزارة، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "واقع حال بعض الاندية لا يمت بصلة لما يِسمى بنادٍ رياضيٍ، فهي أندية بالاسم فقط، إذ إن بعضها لا يمتلك منشآت رياضية وادارية مناسبة، ما يعني أنها اندية وهمية وعلى الورق فقط".

واضاف "سيشهد الاسبوع المقبل سحب عدد كبير من اجازات تلك الأندية"، مبينا ان "لجنة تقييم الاندية الرياضية التابعة لدائرة التربية البدنية ما زالت تقوم بمهامها على أتم وجه، وأجرت زيارات ميدانية الى عدد من المحافظات وستستكمل عملها للاطلاع على واقع الاندية الرياضية، والتأكد من استيفاء اجازات التأسيس ومطابقتها للضوابط والقوانين".

وأشار الموسوي الى ان " اللجنة سجلت عدداً من المخالفات التي اختلفت بين نادٍ وآخر، وعلى غرار ذلك سيتم سحب اجازات التأسيس من تلك النوادي".

ولفت الى أن "لجان التقييم وجدت مخالفات عدة لضوابط وتعليمات تأسيس ومنح وتجديد اجازة التأسيس الخاصة بالاندية الرياضية وبالتالي ستقوم دائرة التربية البدنية بتطبيق ما جاء بتلك الضوابط فضلًا عن الضوابط الجديدة على الاندية المخالفة بحسب فقرة السادسة من الضوابط".

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