وزارة الشباب توجه دعوة للجماهير الكروية العراقية

شفق نيوز / دعت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الجمعة، الجماهير الكروية، إلى حضور مباراة المنتخب الودية، أمام نظيره زامبيا، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق لتصفيات كأس العالم 2022، والمباراة المرتقبة مع شقيقه الإماراتي يوم 24 شهر آذار الحالي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حضور الجماهير الوفية بكثافة إلى ملعب المدينة الدولي مساء هذا اليوم، سيكون بمثابة رسالة بليغة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي عن أمن وأمان العاصمة الحبيبة بغداد".

وأضاف البيان، أن ذلك "سينقل صورة مشرفة عن التشجيع الحضاري"، لافتاً إلى أن "تذاكر المباراة ستكون متاحة أمام الجماهير من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى السادسة مساءً في ملعبي الشعب والمدينة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر الأربعاء الماضي، إلغاء إقامة لقاء العراق والإمارات، الذي كان مقررا على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.