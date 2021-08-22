سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة الشباب تعتزم التحقيق بعدم إدراج مخصصات اتحادات "غير اولمبية" ضمن الموازنة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-22T13:28:40+0000
وزارة الشباب تعتزم التحقيق بعدم إدراج مخصصات اتحادات "غير اولمبية" ضمن الموازنة

شفق نيوز/ اعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الاحد، انه سيتم فتح تحقيق بشأن عدم إدراج التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية في موازنة 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان درجال استقبل اليوم عدداً من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية غير الاولمبية لبحث آلية عملها وأنشطتها الداخلية والخارجية وكيفية تأمين التخصيصات المالية لها.

واكد درجال أن الوزارة ستخاطب اللجنة المالية في مجلس النواب من اجل ادراج هذه الاتحادات ضمن الموازنة، مشيرا إلى أن الوزارة "ستفتح تحقيقا في هذا الموضوع لمعرفة من المتسبب في عدم إدراج الاتحادات ضمن موازنة العام الحالي".

وشدد على ضرورة اقامة النشاطات وتفعيل المشاركات العربية والقارية لهذه الاتحادات لتطوير المستوى الفني والارتقاء بالرياضة العراقية, مضيفا أن هذا الامر "ليس فضلًا أو منةً، بل هو واجب واستحقاق طبيعي".

وأشار البيان الى ان رؤساء وممثلي الاتحادات منحوا وزير الشباب والرياضة تخويلاً لمتابعة هذه القضية المهمة التي تتعلق بعدد كبير من الألعاب، وشريحة واسعة من الرياضيين المنضوين تحت خيمة هذه الاتحادات.

related

الشباب: تسهيل وصول لاعب عراقي محترف الى زاخو

Date: 2019-08-11 21:45:42
الشباب: تسهيل وصول لاعب عراقي محترف الى زاخو

يضم تقنية الفار.. تحديد موعد افتتاح ملعب الحبيبية

Date: 2019-09-03 17:25:03
يضم تقنية الفار.. تحديد موعد افتتاح ملعب الحبيبية

الشباب تضع عدة خيارات امام الشرطة والزوراء لخوض كأس السوبر

Date: 2019-09-09 17:53:05
الشباب تضع عدة خيارات امام الشرطة والزوراء لخوض كأس السوبر

الشباب والرياضة تمنح 50 مليون دينار لثمانية اندية

Date: 2020-12-12 11:10:04
الشباب والرياضة تمنح 50 مليون دينار لثمانية اندية

مجلس النواب يصوّت على قانون الاتحادات الرياضية

Date: 2021-01-13 20:39:11
مجلس النواب يصوّت على قانون الاتحادات الرياضية

السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

Date: 2021-03-06 12:20:33
السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

Date: 2021-05-30 14:46:08
الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021