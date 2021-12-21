وزارة الرياضة والاتحاد العراقي يُقرّان " مشروع الحلم" الكروي

شفق نيوز/ قررت هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، مشروع الحلم للفئات العمرية لكرة القدم وذلك للحاجة الواقعية الملحة إلى صناعة جيل جديد وفق المعايير العلمية الحديثة.

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضية ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن مشروع الحلم يهدف إلى "صناعة كرة قدم حديثة بكل مكوناتها بدءاً من اعداد وتأهيل الكوادر البشرية -الفنية والادارية- اي المدراء الفنيين والمدربين واللاعبين والكوادر الادارية والطبية من خلال الاستفادة من مرافقتهم للخبرات الاجنبية التي ستعمل ضمن المشروع".

وأضاف البيان؛ أن المشروع يهدف ايضا إلى "صناعة جيل جديد لكرة القدم ليس له القدرة على المنافسة على المستوى العالمي فحسب، بل ان يكون مؤهلا بشكل متكامل وطنيا وثقافيا وعلميا وتربويا لمواكبة أكبر الفرق عالمياً".

وتتمثل رؤية المشروع بأن "قدرة العراق وعلى مدى العشر سنوات القادمة من صناعة منتخبات عالية المستوى تمثله خير تمثيل في المحافل الدولية فضلاً عن الكوادر العاملة الفنية والادارية والطبية التي سيكون لها شأن كبير في مجال كرة القدم من خلال الخطوات التي سيسير وفقها المشروع"، بحسب البيان.

وتابع "سيرافق المشروع خطوات كبير من العمل على تهيئة كافة الظروف الاجتماعية والصحية لصقل وتطوير مستوى اللاعبين الموهوبين والتي تتمثل في بيئة الدراسة والسكن والطعام والمناهج المتطورة والمعسكرات الداخلية الخارجية والتجهيزات على مستوى عالي من الجودة".

واشار إلى أن "هذه العملية ستطبق في مشروع البطل الاولمبي الذي سيعتمد على رياضات الانجاز من الألعاب الفردية والتي يمكن للعراق ان يحقق بها تفوقا على المستوى القاري والعالمي".