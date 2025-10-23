وزارة التعليم توجه الكليات الحكومية والأهلية بمقاطعة اتحاد كرة القدم العراقي

شفق نيوز- بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الخميس، كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة الحكومية والأهلية كافة، بمقاطعة جميع نشاطات اتحاد كرة القدم العراقي.

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر إيقاف كافة الأنشطة التي تقيمها كلياتكم بالتنسيق أو التعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك لحين استحصال موافقة الوزارة على عقدها الخاص بتأجير قاعات الكليات، ويتحمل مسؤول التشكيل أي مخالفة".

في حين أوضح مراسل شفق نيوز، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت مقاطعة جميع نشاطات اتحاد الكرة العراقي، وذلك بعد قراره اعتبار نادي الطلبة خاسراً أمام النفط في الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت اعتبار فريق الطلبة خاسراً أمام النفط بنتيجة (0-3)، على خلفية خطأ إداري ارتكبه الفريق خلال المباراة التي جرت ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق.

وقال رئيس لجنة الانضباط، علي والي، في وقت سابق، إن "اللجنة أصدرت قرارها بخسارة نادي الطلبة بـ 3 أهداف من دون رد، استناداً إلى المادة (56/1 و56/2) الخاصة بالانضباط والأخلاق، إضافة إلى فرض غرامة مالية وحرمان مشرف المباراة لمدة شهر".

وأوضح أن "الخطأ تمثل بمشاركة لاعب الطلبة المسجل بالرقم (32) وهو يرتدي القميص رقم (34)، حيث تلقى إنذاراً في الدقيقة 16، ما كشف المخالفة".

وأضاف: "رغم استبدال اللاعب بين الشوطين بعد اكتشاف الخطأ، إلا أن اللجنة عدّت ذلك مخالفة صريحة للوائح، وأقرت بخسارة الطلبة إدارياً".

وأشار إلى أن "هذا القرار كلف الطلبة خسارة نقطة التعادل التي كان يمكن أن يخرج بها من المباراة، فيما منح الفوز لصالح النفط بثلاثية قانونية".

وسبق للجنة الاستئناف ان قررت تعديل قراراً سابقاً بشأن مباراة ناديي الطلبة والنفط ، حيث اجتمعت لجنةُ الاستئنافِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، وناقشت طلبَ الاستئنافِ المُقدم من قبل نادي الطلبة الرياضيّ بالعدد 14/423 في 29/9/2025 على قرارِ لجنةِ الانضباط بالعدد (217) في 29/9/2025، وبعد الاطلاعِ على الأولياتِ الخاصّة بالدعوى تقررَ قبولها من الناحيّة الشكلية.

وجاء في نص القرار: "تعديل قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالعدد (217) في 29/9/2025 ليكونَ باعتماد نتيجة المباراة بين ناديي الطلبة والنفط بالتعادل السلبي (0-0)".

ونص القرار كذلك على "معاقبة لاعب نادي الطلبة (مصطفى محمد معن) بغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (10/ج)، وبدلالةِ المادة (14/2) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026".

وجاء فيه كذلك "معاقبة نادي الطلبة الرياضيّ بغرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً للمادة (11/ج)، وبدلالةِ المادة (14/2) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026، وصدر القرارُ بالاتفاقِ في يوم الاثنين 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".