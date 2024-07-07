أوروغواي تطيح بالبرازيل وتبلغ نصف نهائي الكوبا

شفق نيوز/ تأهل منتخب أوروغواي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد فوزه على البرازيل 4-2 بركلات الترجيح، يوم الأحد، ليضرب موعداً مع كولومبيا.

وأنقذ سيرجيو روشيت أول ركلة ترجيح للبرازيل والتي نفذها إيدر ميليتاو بينما اصطدمت تسديدة البرازيلي دوغلاس لويس بالقائم.

وتصدى حارس البرازيل أليسون بيكر بنجاح لكرة خوسيه خيمنيز لكن مانويل أوغارتي سجل الركلة الحاسمة لتحقق أوروغواي الفوز وتضمن الاستمرار في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة.

وخلال الوقت الأصلي الذي قاتل فيه الفريقان بشراسة والذي شهد 41 مخالفة أهدر داروين نونيز لاعب أوروغواي أفضل فرصة من مدى قريب بينما نجح حارس أوروغواي سيرجيو روشيت في التصدي لكرة من قائد البرازيل رافينيا بعد هجمة مرتدة.

ولعبت أورغواي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد ناهيتان نانديز بسبب خشونته تجاه رودريغو لكن البرازيل لم تتمكن من الاستفادة من النقص العددي للمنافس ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة.