ورود ونقل خاص.. الكويت تفتح أبوابها للعراقيين بتسهيلات "غير مسبوقة" (فيديو)

شفق نيوز/ ‏نفى رئيس رابطة مشجعي المنتخب العراقي، مهدي الكرخي، يوم الاثنين، قيام السلطات الكويتية بمنع دخول المشجعين العراقيين بشكل منفرد إلى أراضيها.

‏وقال الكرخي في اتصال هاتفي من الحدود الكويتية لوكالة شفق نيوز "دخلت إلى الكويت بعد إجراءات سلسة من قبل حرس الحدود الكويتي وليس هناك أي منع لدخول المشجعين العراقيين بشكل منفرد".

‏وأضاف "فوجئت بالترحاب الكبير من قبل الإخوة الكويتيين لنا كمشجعين، وكان هناك عدد منهم في استقبال الجماهير العراقية وقاموا بنقلنا بسياراتهم الشخصية إلى وسط الكويت".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبالتنسيق مع الحكومة الكويتية وفروا باصات في منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لنقل الجماهير العراقية إلى وسط المدينة".

وأكد الكرخي أن "الشرطة الكويتية سهلت الإجراءات الخاصة بالدخول وقد وضعت الحكومة الكويتية عدة أكشاك إضافية لإنجاز أوراق الدخول والإجراءات الخاصة بالتأشيرة للجمهور العراقي".

ويلاقي منتخب العراق نظيره الكويتي في الكويت غداً عند الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة "الدور الثاني" من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.