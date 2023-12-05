ودّياً.. ناشئو العراق يلاقون نظراءهم الأردنيين غداً

شفق نيوز/ يخوض منتخب ناشئة العراق مباراته الودية الثانية يوم غد الأربعاء قبل التوجه إلى عُمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في مدينة صلالة بسلطنة عُمان للفترة من العاشر ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.

وكان منتخب ناشئة العراق، قد تعادل في وديته الاولى مع نظيره الأردني سلبياً من دون أهداف في مباراة تجريبية تدخل ضمن تحضيراته للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عُمان.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الماضي في ملعب البتراء في المملكة الاردنية الهاشمية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل السلبي.