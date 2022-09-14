أوديشو ينهي الخلاف المالي مع نادي اربيل بالتنازل عن نصف مستحقاته

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي اربيل الرياضي، يوم الأربعاء، عن حل الخلاف المالي مع المدرب الأسبق لفريقها الكروي أيوب أوديشو.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي، هيمن هوليري، لوكالة شفق نيوز، ان "موضوع الديون مع اوديشو تمت تسويته رسمياً وتم تسلم ما تبقى من مستحقاته المالية التي كانت بذمة النادي".

وأضاف أن "الإدارة تمنت للمدرب ايوب اوديشو النجاح والتوفيق في مهمته مع فريق نادي الزوراء".

من جانبه اكد مدرب فريق الزوراء، ايوب اوديشو، أنه اتفق مع ادارة نادي اربيل "وتم حل الموضوع المالي بعد إن تسلمت نصف مستحقاتي وتنازلت عن النصف المتبقي وفاءً لجمهور اربيل ولشخصيات رياضية اربيلية ولادارة النادي".

يذكر ان ايوب اوديشو لم يتسلم نصف مستحقاته المالية من نادي أربيل عن موسم 2013-2014.