أوديشو مهاجماً حكم اللقاء: كنا الأقرب للتأهل لولا قراراتك غير الموقفة

شفق نيوز/ حمّل مدرب فريق الزوراء، أيوب أوديشو، حكم مباراة فريقه أمام الشارقة، في مباراة الملحق التي جرت أمس في الإمارات، مبيناً أن الزوراء كان يفصله دقيقة واحدة للتأهل.

وقال أوديشو، لوكالة شفق نيوز، إن "حكم اللقاء اتخذ قرارات غير موفقة، لاسيما طرده للحارس جلال حسن، بإشهار البطاقة الصفراء الثانية مما اضطررنا لتكليف المدافع عباس قاسم لحراسة المرمى والذي أخفق في رد أي كرة من ركلات الحظ الترجيحية".

وأضاف، أن "لاعبي الزوراء قدموا مستوى قتالياً جيداً ولم يقصروا بواجباتهم في الملعب"، معبراً في الوقت نفسه عن رضاه التام عن فريقه بعد المستوى الذي قدموه".

ونوه أوديشو، إلى أن "حكم اللقاء لم يوفق في طرد الحارس جلال حسن، والإنذار الثاني لم يكن مستحقاً"، مهنئاً بالوقت نفسه فريق الشارقة على التأهل وتمنى له أن يوفق في بطولة المجاميع ضمن دوري أبطال آسيا".

وكان فريق الزوراء، قد أخفق أمس في التأهل لدوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام الشارقة الإماراتي، بركلات الحظ الترجيحية، وبنتيجة إجمالية 6-5.