سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أوديشو مهاجماً حكم اللقاء: كنا الأقرب للتأهل لولا قراراتك غير الموقفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-16T07:38:05+0000
أوديشو مهاجماً حكم اللقاء: كنا الأقرب للتأهل لولا قراراتك غير الموقفة

شفق نيوز/ حمّل مدرب فريق الزوراء، أيوب أوديشو، حكم مباراة فريقه أمام الشارقة، في مباراة الملحق التي جرت أمس في الإمارات، مبيناً أن الزوراء كان يفصله دقيقة واحدة للتأهل.

وقال أوديشو، لوكالة شفق نيوز، إن "حكم اللقاء اتخذ قرارات غير موفقة، لاسيما طرده للحارس جلال حسن، بإشهار البطاقة الصفراء الثانية مما اضطررنا لتكليف المدافع عباس قاسم لحراسة المرمى والذي أخفق في رد أي كرة من ركلات الحظ الترجيحية".

وأضاف، أن "لاعبي الزوراء قدموا مستوى قتالياً جيداً ولم يقصروا بواجباتهم في الملعب"، معبراً في الوقت نفسه عن رضاه التام عن فريقه بعد المستوى الذي قدموه".

ونوه أوديشو، إلى أن "حكم اللقاء لم يوفق في طرد الحارس جلال حسن، والإنذار الثاني لم يكن مستحقاً"، مهنئاً بالوقت نفسه فريق الشارقة على التأهل وتمنى له أن يوفق في بطولة المجاميع ضمن دوري أبطال آسيا".

وكان فريق الزوراء، قد أخفق أمس في التأهل لدوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام الشارقة الإماراتي، بركلات الحظ الترجيحية، وبنتيجة إجمالية 6-5.

related

بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

Date: 2021-04-08 14:20:34
بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

الزوراء بمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري وكأس آسيا

Date: 2022-01-17 08:38:24
الزوراء بمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري وكأس آسيا

إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

Date: 2021-04-09 17:21:02
إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

إدارة الزوراء تختار أيوب أوديشو لقيادة فريقها

Date: 2021-12-25 06:44:50
إدارة الزوراء تختار أيوب أوديشو لقيادة فريقها

بشعار الفوز.. الزوراء يواجه الشارقة الإماراتي غداً في مباراة حاسمة

Date: 2022-03-14 11:06:09
بشعار الفوز.. الزوراء يواجه الشارقة الإماراتي غداً في مباراة حاسمة

بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

Date: 2021-12-31 09:56:49
بقيادة حيدر عبد الأمير.. الزوراء يخوض مباراة فض الشراكة وعينه على أوديشو

أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

Date: 2022-01-02 09:57:19
أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

الزوراء يعلن تسمية أيوب أوديشو مدرباً للفريق

Date: 2022-02-01 14:57:47
الزوراء يعلن تسمية أيوب أوديشو مدرباً للفريق