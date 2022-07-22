أوديشو "ممعتض"..  الثلاثي الجماهيري في الممتاز يعزز صفوفه ولاعب نوروز الى الاحتراف الخليجي

شفق نيوز / سجلت بورصة الدوري الممتاز المقبل، تعاقد نادي القوة الجوية مع لاعب من طلائع الجيش المصري، وفيما عززت "القيثارة الخضراء" صفوفها بحارس مرمى جديد، كشف مصدر مقرب من نادي الزوراء عن امتعاض المدرب أيوب اوديشو من قرار رحيل اللاعب محمد رضا.

وضمت ادارة القوة الجوية مدافع اليسار التونسي محمد علي جويني إلى صفوفه قادماً من فريق طلائع الجيش المصري، كما التحق المدافع علي حسن لصفوف القوة الجوية بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي القاسم الموسم الماضي ليكمل مشواره مع الصقور في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي الشرطة بطل الدوري للموسم 2021-2022 مع الحارس محمد كريم قادما من القوة الحوية ليعزز صفوف القيثارة للموسم الكروي المقبل.

وجددت ادارة الزوراء عقد كابتن الفريق اللاعب سعد عبد الامير لموسم آخر.

كما كشف مصدر من داخل البيت الزورائي "امتعاض المدرب ايوب اوديشو من قرار الادارة بالموافقة على رحيل اللاعب محمد رضا عن سرب النوارس، لان اللاعب كان ضمن حسابات المدرب للموسم المقبل".

وذكر المصدر أن "سبب ابعاد رضا عن الزوراء هو مطالبته بتخفيض عقده للموسم المقبل من قبل الادارة ومطالبته بالتنازل عن جزء من مستحقاته للموسم الماضي".

كما وصل اللاعب العراقي آسو رستم الى الكويت ليلتحق بصفوف فريق السالمية الكويتي قادماً من فريق نادي نوروز ليباشر بتدريبات الفريق استعدادا للدوري الكويتي الممتاز.