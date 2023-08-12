أوديشو مدرباً لـ"الصقور" والإدارة تتعهد بتوفير كل متطلبات النجاح

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم السبت، عن تسمية أيوب أوديشو مدرباً لقيادة كرة "الصقور" للموسم 2023-2024 من الدوري العراقي.

وقال عضو إدارة النادي موفق زيدان، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة وقعت بشكل رسمي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة كرة الصقور للموسم الكروي المقبل، بعد مفاوضات بدأتها الإدارة منذ مدة مع المدرب أوديشو".

وأشار زيدان إلى أن "الإدارة ستهيء كل مستلزمات النجاح للمدرب أوديشو من معسكر تدريبي وتأمين مباريات ودية والتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عالٍ وأمور أخرى بغية إنجاح مهمته".

وبين أن "أسماء تدريبية عديدة كانت على طاولة النادي إلا أن الإدارة وجدت أن أوديشو هو الأنسب لقيادة الصقور ونأمل أن يوفق في مهمته".

يذكر أن آخر مدرب قاد القوة الجوية الموسم الماضي وحصل معه لقب كأس العراق كان المدرب المصري مؤمن سليمان.