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أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-02T09:57:19+0000
أوديشو على بعد خطوات.. الزوراء لا يفكر بـ"فيليب" مدربا للزوراء

شفق نيوز/ نفت ادارة نادي الزوراء مفاتحتها المدرب العراقي المحترف امين فيليب لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب المستقبل عصام حمد.

وقال مدير الفريق وعضو ادارة النادي كريم رزاق لوكالة شفق نيوز؛ انه "مع اعتزازنا بالمدرب امين فيليب لكننا ننفي الأنباء التي تداولت بين الجمهور العزيز ووسائل إعلام بأن فيليب سيكون مدرب الزوراء القادم .

واكد بان المفاوضات وصلت مراحل متقدمة مع أوديشو لقيادة الزوراء لكن في حال فشل المفاوضات فإن الادارة ستتفق مع مدرب صربي سيكشف عن اسمه لاحقاً لشفق نيوز.

واشار الى ان ادارة الزوراء تحترم اراء الجميع ورأي جمهوره العزيز الا انها ترى اختيار مايناسب فريقه لاسيما وانه اسم كبير وله قاعدة جماهيرية داخل وخارج العراق.

وكان جمهور نادي الزوراء الرياضي بالتعاقد مع المدرب أمين فيليب لقيادة فريق الكرة في المنافسات المحلية والاستحقاق الآسيوي خلفاً للمستقيل عصام حمد.

كما قال فيليب في تصريح صحفي امس الأحد، إن تدريب فريق جماهيري كبير بحجم الزوراء يعد شرفاً له مدرب أن يكون على رأس الجهاز الفني للنوارس أنه جاهز لخوض هذه التجربة رغم صعوبتها.

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